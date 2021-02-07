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​Защитник «МЮ» Туанзебе снова столкнулся с расистскими оскорблениями

07 Февраля 2021, 11:25,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе во второй раз за десять дней столкнулся с волной оскорблений в Instagram на почве расизма. Случилось это после субботней ничьей с «Эвертоном» со счётом 3:3. Туанзебе вышел на замену на третьей добавленной ко второму тайму минуте, а вскоре сфолил. После этого стандартного положения «ириски» смогли сравнять счёт.

Ранее Туанзебе сталкивался с оскорблениями расистов после поражения «красных дьяволов» в гостях у «Шеффилд Юнайтед». Тогда подобного рода оскорбления получали и другие игроки команды – Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Аксель Туанзебе
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