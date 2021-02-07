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​Анчелотти – о вырванной ничьей на «Олд Траффорд»: «Вау, вот это игра!»

07 Февраля 2021, 10:27,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался после ничьей со счётом 3:3 в гостях у «Манчестер Юнайтед».

«Вау, вот это игра! Это были фантастические эмоции. Что ещё сказать? Мы заслуживали этого, даже несмотря на робкую игру в первом тайме. Во втором тайме мы стали действовать смелее, атаковать и продвигаться вперёд. Мы заслужили очко.

В первом тайме вместо проходов вперёд мы отдавали мяч назад. Я сказал игрокам действовать смелее, что они и сделали после перерыва.

Это похоже на победу, но мы набрали всего одно очко. Мы конкурировали с одним из лучших клубов в Премьер-лиге. Мы находимся не на одном уровне, но мы можем бороться с такими противниками. Я горжусь своей командой», - сказал Анчелотти BBC.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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