​Сульшер дал комментарий после упущенной на последних секундах победы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался после ничьей с «Эвертоном» со счётом 3:3. Третий гол «красные дьяволы» пропустили на последних секундах поединка.

«Мы показывали хороший футбол во втором тайме, но пропустили три гола при трёх ударах в створ наших ворот. Я бы не стал кого-то винить в пропущенных голах, но мы знаем, что могли добиться большего в каждой ситуации. Результаты создают настроение, и сейчас мы разочарованы.

Мы не говорим о завоевании титулов. Нас даже не следует рассматривать как претендента на чемпионство. Этим больше занимаются СМИ. Нам просто нужно стать лучше как команда и посмотреть, где мы финишируем. В будущем нам нужно перестать пропускать лёгкие голы», - сказал Сульшер Sky Sports.