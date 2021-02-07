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​Сульшер дал комментарий после упущенной на последних секундах победы

07 Февраля 2021, 09:28,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался после ничьей с «Эвертоном» со счётом 3:3. Третий гол «красные дьяволы» пропустили на последних секундах поединка.

«Мы показывали хороший футбол во втором тайме, но пропустили три гола при трёх ударах в створ наших ворот. Я бы не стал кого-то винить в пропущенных голах, но мы знаем, что могли добиться большего в каждой ситуации. Результаты создают настроение, и сейчас мы разочарованы.

Мы не говорим о завоевании титулов. Нас даже не следует рассматривать как претендента на чемпионство. Этим больше занимаются СМИ. Нам просто нужно стать лучше как команда и посмотреть, где мы финишируем. В будущем нам нужно перестать пропускать лёгкие голы», - сказал Сульшер Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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