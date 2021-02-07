«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке

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07 Февраля 2021, 00:58,
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«Манчестер Юнайтед» мог повторно догнать лидера Премьер-лиги, едва не обыграв «Эвертон» в результативном матче. Команда Уле Гуннара Сульшера доминировала на поле и закономерно выиграла первый тайм после гола Эдинсона Кавани, который головой замкнул навес на дальнюю штангу и шикарной «закидушки» Бруну Фернандеша за спину голкиперу. Отдельно отметим травму Поля Погба, который был заменен в конце первой части игры.
Не успел начаться второй тайм, как Абдулай Дукуре и Хамес Родригес сравняли счет. Маркус Рэшфорд не забил выход один на один с голкипером, а вот Скотт Мактоминай после подачи со штрафного, казалось, вырвал победу для «МЮ» - 3:2. В одном из редких ударов Люка Динь попал в штангу, а ведь мог «Эвертон» испортить праздник сопернику. Тем не менее, хозяева доигрались. Последний штрафной удар соперника привел к голу Доминика Калвера-Льюинна - 3:3.
|(1:0) Кавани Эдинсон 24'
|(2:0) Фернандеш Бруну 45'
|49' Дукуре Абдулай (2:1)
|52' Родригес Хамес (2:2)
|(3:2) Мактоминай Скотт 70'
|90' Калверт-Льюин Доминик (3:3)
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон
Вот это был здоровский матч. И демонстрирует неготовность Юнайтед бороться за что-то серьёзное! Даже такой Эвертон как сейчас, впечатляющий результат работы Анчелотти, команда уровня МЮ должна обыгрывать дома. Добивать, чтобы у гостей не было шансов на успех. Но Юнайтед не сделал этого, облажался.
P.S. Рад за Хамеса Родригеса, парень не затерялся вне Реала, хотя хотелось бы, чтобы играл в команде уровня ЛЧ, а значит, Эвертону придётся отпустить его со временем.
Допижонились...сколько раз уже такое было, как только начинают катать мяч, так получают ответку...вот к бабке ходить не нужно...минуте на 85 появилось нехорошее предчувствие...бегать перестали, хотя и до этого кое кто бежал в полноги...обидно, досадно...но ничего не сделаешь
А не получается держать оборону, потому что она тактически не подкованная. Играют на личных навыках, что недостаточно для больших команд. Нужно искать спецов по этой теме в тренерский штаб
Я читал подробный разбор этих моментов - Сульшер конкретно просит не создавать искусственные офсайды, что очень часто выходит боком. Наоборот - те же Витя с Магой подкованы дай Бог каждому, но проваливаются частенько, следуя странным установкам.
Потому что кто-то замены делает после окончания игры. Нужно было освежать центр поля, выпустив Матича и ВДБ, чтобы не допустить открытой игры в конце матча. У Сульшера не получается играть в Моура с 5-6 защитниками под конец матча.
Вместо 3-0, 3-3. )))))))))) Слов нет, клоуны конечно.
Блин, на 2 месте оказались за счёт характера и везения... в кои-то веки тотально доминировали на поле и потеряли очки).. так что в итоге лучше?
лучше всего играть без де хеи