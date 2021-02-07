«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке

«Манчестер Юнайтед» мог повторно догнать лидера Премьер-лиги, едва не обыграв «Эвертон» в результативном матче. Команда Уле Гуннара Сульшера доминировала на поле и закономерно выиграла первый тайм после гола Эдинсона Кавани, который головой замкнул навес на дальнюю штангу и шикарной «закидушки» Бруну Фернандеша за спину голкиперу. Отдельно отметим травму Поля Погба, который был заменен в конце первой части игры.

Не успел начаться второй тайм, как Абдулай Дукуре и Хамес Родригес сравняли счет. Маркус Рэшфорд не забил выход один на один с голкипером, а вот Скотт Мактоминай после подачи со штрафного, казалось, вырвал победу для «МЮ» - 3:2. В одном из редких ударов Люка Динь попал в штангу, а ведь мог «Эвертон» испортить праздник сопернику. Тем не менее, хозяева доигрались. Последний штрафной удар соперника привел к голу Доминика Калвера-Льюинна - 3:3.