Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке

07 Февраля 2021, 00:58,

«Манчестер Юнайтед» мог повторно догнать лидера Премьер-лиги, едва не обыграв «Эвертон» в результативном матче. Команда Уле Гуннара Сульшера доминировала на поле и закономерно выиграла первый тайм после гола Эдинсона Кавани, который головой замкнул навес на дальнюю штангу и шикарной «закидушки» Бруну Фернандеша за спину голкиперу. Отдельно отметим травму Поля Погба, который был заменен в конце первой части игры.

Не успел начаться второй тайм, как Абдулай Дукуре и Хамес Родригес сравняли счет. Маркус Рэшфорд не забил выход один на один с голкипером, а вот Скотт Мактоминай после подачи со штрафного, казалось, вырвал победу для «МЮ» - 3:2. В одном из редких ударов Люка Динь попал в штангу, а ведь мог «Эвертон» испортить праздник сопернику. Тем не менее, хозяева доигрались. Последний штрафной удар соперника привел к голу Доминика Калвера-Льюинна - 3:3.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон
(1:0) Кавани Эдинсон 24'    
(2:0) Фернандеш Бруну 45'    
    49' Дукуре Абдулай (2:1)
    52' Родригес Хамес (2:2)
(3:2) Мактоминай Скотт 70'    
    90' Калверт-Льюин Доминик (3:3)
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк   73' Мактоминай Скотт Погба Поль   39' (Фред Сантос (   39') Гринвуд Мэйсон   90' (Туанзебе Аксел (   90'   90') Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус Кавани Эдинсон
Запасные: Уильямс Брендон Марсьяль Антони Ван де Бек Донни Джеймс Дэниэл Матич Неманья Теллес Алекс Хендерсон Дин
Ольсен Робин Холгейт Мэйсон Кин Майкл   80' Годфри Бен Динь Люка Дукуре Абдулай   81' (Кинг Джошуа (   81') Дэйвис Том   75' (Айуоби Алекс (   75') Гомеш Андре Родригес Хамес   69' (Сигурдссон Гильфи (   69') Калверт-Льюин Доминик Ришарлисон
Запасные: Мина Йерри Бернард Дуарте Делф Фабиан Нкунку Нильс Виржиния Жоау Коулмэн Шеймус
06 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон
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Комментарии (9)
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0
Super fanat
07 Февраля 2021, 02:03

Вот это был здоровский матч. И демонстрирует неготовность Юнайтед бороться за что-то серьёзное! Даже такой Эвертон как сейчас, впечатляющий результат работы Анчелотти, команда уровня МЮ должна обыгрывать дома. Добивать, чтобы у гостей не было шансов на успех. Но Юнайтед не сделал этого, облажался.
P.S. Рад за Хамеса Родригеса, парень не затерялся вне Реала, хотя хотелось бы, чтобы играл в команде уровня ЛЧ, а значит, Эвертону придётся отпустить его со временем.

0
Ярик
07 Февраля 2021, 01:12
Это что такое было? Эвертон мертвый, не создавал ничего. Откуда вы смогли привезти себе 3 гола? Где защита? У ирисок 3 удара в створ - 3 гола. Это финиш. Такие матчи и решают судьбу чемпионства.
0
snk6565
07 Февраля 2021, 01:09

Допижонились...сколько раз уже такое было, как только начинают катать мяч, так получают ответку...вот к бабке ходить не нужно...минуте на 85 появилось нехорошее предчувствие...бегать перестали, хотя и до этого кое кто бежал в полноги...обидно, досадно...но ничего не сделаешь

0
altmax
07 Февраля 2021, 01:36

А не получается держать оборону, потому что она тактически не подкованная. Играют на личных навыках, что недостаточно для больших команд. Нужно искать спецов по этой теме в тренерский штаб

0
Element-22
07 Февраля 2021, 01:57

Я читал подробный разбор этих моментов - Сульшер конкретно просит не создавать искусственные офсайды, что очень часто выходит боком. Наоборот - те же Витя с Магой подкованы дай Бог каждому, но проваливаются частенько, следуя странным установкам.

0
altmax
07 Февраля 2021, 01:34

Потому что кто-то замены делает после окончания игры. Нужно было освежать центр поля, выпустив Матича и ВДБ, чтобы не допустить открытой игры в конце матча. У Сульшера не получается играть в Моура с 5-6 защитниками под конец матча.

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1
kos34rus
07 Февраля 2021, 01:05

Вместо 3-0, 3-3. )))))))))) Слов нет, клоуны конечно.

0
Element-22
07 Февраля 2021, 01:01

Блин, на 2 месте оказались за счёт характера и везения... в кои-то веки тотально доминировали на поле и потеряли очки).. так что в итоге лучше?

0
сергеев сергей
07 Февраля 2021, 01:08

лучше всего играть без де хеи

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