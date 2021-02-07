​Майк Дин показал 110 красных карточек в АПЛ. Другие арбитры не добрались даже до 70 удалений

В субботу вечером Майк Дин показал красную карточку хавбеку «Вест Хэма» Томашу Соучеку. Показалось, что футболист случайно задел соперника локтем, но даже ряд просмотренных арбитром повторов не спас чеха от удаления.

Возможно, удаление Соучека вызвало бы не так много споров, если бы решение вынес не Майк Дин. Этот же рефери отличается своей жёсткостью. Ранее появилась информация, что Дин показал 7% от общего количества красных карточек за всю историю Премьер-лиги, которая берёт начало в 1992 году. Теперь Goal.com показал более подробную статистику этого судьи.

Начав работать в Премьер-лиге в сентябре 2000 года, Майк Дин обслужил 524 матча. В них арбитр показа 1927 жёлтых и 110 красных карточек.

При этом находящийся на втором месте по количеству красных карточек Фил Дауд лишь 67 раз удалял игроков в АПЛ. Дальше идут Майк Райли (66), Мартин Аткинсон (65) и Грэм Полл (63).