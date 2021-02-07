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​Игрок «Вест Хэма» прокомментировал своё спорное удаление

07 Февраля 2021, 00:29,

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек высказался посредством Twitter по поводу своего спорного удаления в матче с «Фулхэмом».

Соучек, похоже, случайно отмахнулся от Александра Митровича, ударив того локтем по голове. И всё же арбитр Майк Дин после долгого просмотра повторов показал игроку «молотобойцев» красную карточку.

«Я разговаривал с Митровичем во время матча и после. Он сказал, что наша дуэль была честной, и я благодарю его за это. К сожалению, рефери был другого мнения.

Все мои знакомые знают, что я никогда бы специально не ударил другого футболиста. Мне очень жаль… Это действительно хороший момент честной игры от Митровича», - написал Соучек.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вест Хэм, Фулхэм, Александр Митрович, Майк Дин, Томаш Соучек
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