​Игрок «Вест Хэма» прокомментировал своё спорное удаление

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07 Февраля 2021, 00:29,
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Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек высказался посредством Twitter по поводу своего спорного удаления в матче с «Фулхэмом».
Соучек, похоже, случайно отмахнулся от Александра Митровича, ударив того локтем по голове. И всё же арбитр Майк Дин после долгого просмотра повторов показал игроку «молотобойцев» красную карточку.
«Я разговаривал с Митровичем во время матча и после. Он сказал, что наша дуэль была честной, и я благодарю его за это. К сожалению, рефери был другого мнения.
Все мои знакомые знают, что я никогда бы специально не ударил другого футболиста. Мне очень жаль… Это действительно хороший момент честной игры от Митровича», - написал Соучек.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Вест Хэм, Фулхэм, Александр Митрович, Майк Дин, Томаш Соучек