​Игрок «Вест Хэма» прокомментировал своё спорное удаление

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек высказался посредством Twitter по поводу своего спорного удаления в матче с «Фулхэмом».

Соучек, похоже, случайно отмахнулся от Александра Митровича, ударив того локтем по голове. И всё же арбитр Майк Дин после долгого просмотра повторов показал игроку «молотобойцев» красную карточку.

«Я разговаривал с Митровичем во время матча и после. Он сказал, что наша дуэль была честной, и я благодарю его за это. К сожалению, рефери был другого мнения.

Все мои знакомые знают, что я никогда бы специально не ударил другого футболиста. Мне очень жаль… Это действительно хороший момент честной игры от Митровича», - написал Соучек.