​Погба травмировался в игре с «Эвертоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму в игре двадцать третьего тура чемпионата Англии против «Эвертона». Ближе к завершению первого тайма француз почувствовал болезненные ощущения и не смог продолжить игру. Судя по всему, речь идёт о мышечном повреждении.

В срочном порядке Уле Гуннару Сульшера пришлось делать перестановку в составе своей команды. На замену вышел бразилец Фред.

Следить за ходом встречи между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. После первого тайма «красные дьяволы» ведут со счётом 2:0.