​Арбитр Майк Дин показал 7% красных карточек, если брать всю историю АПЛ

Концовка субботнего матча английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Вест Хэмом» запомнилась удалением. Томаш Соучек, возможно, случайно отмахнулся от соперника, однако после просмотра видеоповтора рефери Майк Дин показал чеху красную карточку. Решение арбитра уже успело вызвать немало критики среди экспертов на британском телевидении.

Между тем, ESPN сообщает интересую статистику. Если взять все красные карточки в истории Премьер-лиги Англии, то Майк Дин показал 7% из них.

История английской Премьер-лиги берёт начало в 1992 году. Что касается Дина, то матчи элитного дивизиона он начал обслуживать в 2000 году.