Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Арбитр Майк Дин показал 7% красных карточек, если брать всю историю АПЛ

06 Февраля 2021, 23:34,

Концовка субботнего матча английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Вест Хэмом» запомнилась удалением. Томаш Соучек, возможно, случайно отмахнулся от соперника, однако после просмотра видеоповтора рефери Майк Дин показал чеху красную карточку. Решение арбитра уже успело вызвать немало критики среди экспертов на британском телевидении.

Между тем, ESPN сообщает интересую статистику. Если взять все красные карточки в истории Премьер-лиги Англии, то Майк Дин показал 7% из них.

История английской Премьер-лиги берёт начало в 1992 году. Что касается Дина, то матчи элитного дивизиона он начал обслуживать в 2000 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Майк Дин
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Комментарии (1)
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Zenituwka
06 Февраля 2021, 23:42

Это говорит о том что при данном судье нужна железобетонная дисциплина. Любая провокация или хитрость может обернуться удалением. По мне так это даже хорошо.

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