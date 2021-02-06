​Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» мало пропускает

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда так мало пропускает.

«Причина, по которой наши показатели в обороне так хороши, заключается в том, что в 67% случаев мы владеем мячом. Это главная причина. Чем больше вы владеете мячом, тем меньше мячом владеет соперник. Конечно, вам могут забить после стандартного положения или контратаки, но чем больше у вас владения, тем больше шансов на то, что забьёте вы. Вот и вся причина.

Возможно, когда-то правила футбола изменятся, но сейчас чтобы забить гол, тебе нужен мяч», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.