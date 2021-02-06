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​Жирков: «Нам рассказывали, что в «Челси» молодые игроки должны были греть туалет для Терри»

06 Февраля 2021, 19:50,

Футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков в интервью пресс-службе питерского клуба рассказал о дедовщине, с которой он сталкивался в различных клубах. По ходу разговора речь зашла о «Челси», где Жирков выступал с 2009 по 2011 год.

«Нам рассказывали, что в «Челси» молодые должны были заранее приходить в раздевалку и греть туалет, скажем, для Терри или ещё кого-нибудь. Кофе приносить или ещё что-нибудь в этом роде», - высказался Жирков.

Всего в составе «Челси» Жирков провёл сорок девять матчей, в которых забил один гол и оформил одиннадцать голевых передач на партнёров. После двух лет выступлений в лондонском клубе Юрий вернулся в российский футбол.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Джон Терри, Юрий Жирков
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