​Жирков: «Нам рассказывали, что в «Челси» молодые игроки должны были греть туалет для Терри»

Футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков в интервью пресс-службе питерского клуба рассказал о дедовщине, с которой он сталкивался в различных клубах. По ходу разговора речь зашла о «Челси», где Жирков выступал с 2009 по 2011 год.

«Нам рассказывали, что в «Челси» молодые должны были заранее приходить в раздевалку и греть туалет, скажем, для Терри или ещё кого-нибудь. Кофе приносить или ещё что-нибудь в этом роде», - высказался Жирков.

Всего в составе «Челси» Жирков провёл сорок девять матчей, в которых забил один гол и оформил одиннадцать голевых передач на партнёров. После двух лет выступлений в лондонском клубе Юрий вернулся в российский футбол.