​Артета недоволен судейством после поражения от «Астон Виллы»

«Арсенал» в субботу вечером снова разочаровал своих фанатов, проиграв в гостях у «Астон Виллы» (0:1). На пресс-конференции рулевой «канониров» Микель Артета дал понять, что он недоволен судейством.

«Что я сказал судьям после игры? Это останется между мной и судьями», - сказал Артета.

«Решения рефери в матче? Я предпочитаю не говорить об этом. Как вы видели, я был действительно взволнован из-за нескольких решений и из-за одного ключевого решения, которое я также не буду здесь обсуждать.

Что есть, то есть. Для нас судейство не является оправданием. Мы и так должны были побеждать», - приводит слова Артеты Goal.com.