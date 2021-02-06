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​Артета: «Мы заслуживали побед в двух последних матчах, но оба проиграли»

06 Февраля 2021, 18:45,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после минимального поражения от «Астон Виллы» (0:1).

«Мы просто дали сопернику мяч, и он наказал нас за ошибку. Нельзя выигрывать футбольные матчи, если каждую неделю проделывать что-то подобное.

В этом сезоне мы четыре или пять раз играли в меньшинстве. И сегодня, и в матче против «Вулверхэмптона» мы заслуживали победы, но в обоих случаях мы проиграли.

Удаление стоило нам дорого в матче против «Вулверхэмптона». Сегодня на игру повлияли другие ключевые решения. Однако независимо от действий судьи, сегодня мы должны были добиться комфортной победы», - сказал Артета BBC Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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