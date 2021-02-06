«Астон Вилла» нанесла «Арсеналу» второе поражение подряд

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06 Февраля 2021, 17:26,
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Незадолго до матча с «Астон Виллой» защитник «Арсенала» Давид Луис выразил уверенность в том, что его команде по силе побороться за чемпионский титул, несмотря на отставание в 16 очков от первого места. После финального свистка в этой игре бразилец вряд ли будет столь же уверенным в своих словах.
Уже на второй минуте Олли Уоткинс переправил мяч в сетку ворот лондонцев после прострела с правого фланга от Бертрана Траоре. В оставшемся время у соперников было много шансов, чтобы не раз изменить счет на табло, но отлично сработали в рамке голкиперы Эмилиано Мартинес и Мэтт Райан.
Итог 1:0, бирмингемцы поднялись на восьмое место, «канониры» десятые после второго поражения кряду.
Протокол игры
|Астон Вилла
|1:0
|Арсенал
|(1:0) Уоткинс Олли 2'
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри • 31'Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • Накамба Марвелус • 35'Макгинн Джон • Траоре Бертран 66' ( Трезеге ( 66') • Баркли Росс 78' ( Рамси Джакоб ( 78') • Грилиш Джек • Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед • Энгельс Бьорн • Дэвис Кинан • Соарес Дуглас • Эль-Гази Анвар • Хитон Том • Сансон Морган
Райан Мэтт • Бельерин Эктор • Холдинг Роб • Габриэль дос Сантос • Седрик Соареш 65' ( Эдегор Мартин ( 65') • Парти Томас 53' 75' ( Виллиан Боргес ( 75') • Джака Гранит • Сака Букайо • Смит-Роу Эмил • Пепе Николя • Ляказетт Александр 59' ( Обамеянг Пьер-Эмерик ( 59')
Запасные: Эльнени Мохамед • Мари Пабло • Мартинелли Габриэл • Рунарссон Рунар • Себальос Дани • Чамберс Калум
06 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Астон Вилла
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