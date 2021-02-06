«Астон Вилла» нанесла «Арсеналу» второе поражение подряд

Незадолго до матча с «Астон Виллой» защитник «Арсенала» Давид Луис выразил уверенность в том, что его команде по силе побороться за чемпионский титул, несмотря на отставание в 16 очков от первого места. После финального свистка в этой игре бразилец вряд ли будет столь же уверенным в своих словах.

Уже на второй минуте Олли Уоткинс переправил мяч в сетку ворот лондонцев после прострела с правого фланга от Бертрана Траоре. В оставшемся время у соперников было много шансов, чтобы не раз изменить счет на табло, но отлично сработали в рамке голкиперы Эмилиано Мартинес и Мэтт Райан.

Итог 1:0, бирмингемцы поднялись на восьмое место, «канониры» десятые после второго поражения кряду.