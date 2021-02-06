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«Астон Вилла» нанесла «Арсеналу» второе поражение подряд

06 Февраля 2021, 17:26,

Незадолго до матча с «Астон Виллой» защитник «Арсенала» Давид Луис выразил уверенность в том, что его команде по силе побороться за чемпионский титул, несмотря на отставание в 16 очков от первого места. После финального свистка в этой игре бразилец вряд ли будет столь же уверенным в своих словах.

Уже на второй минуте Олли Уоткинс переправил мяч в сетку ворот лондонцев после прострела с правого фланга от Бертрана Траоре. В оставшемся время у соперников было много шансов, чтобы не раз изменить счет на табло, но отлично сработали в рамке голкиперы Эмилиано Мартинес и Мэтт Райан.

Итог 1:0, бирмингемцы поднялись на восьмое место, «канониры» десятые после второго поражения кряду.

Протокол игры  
Астон Вилла 1:0 Арсенал
(1:0) Уоткинс Олли 2'    
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Конса Эзри   31' Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Накамба Марвелус   35' Макгинн Джон Траоре Бертран   66' (Трезеге (   66') Баркли Росс   78' (Рамси Джакоб (   78') Грилиш Джек Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед Энгельс Бьорн Дэвис Кинан Соарес Дуглас Эль-Гази Анвар Хитон Том Сансон Морган
Райан Мэтт Бельерин Эктор Холдинг Роб Габриэль дос Сантос Седрик Соареш   65' (Эдегор Мартин (   65') Парти Томас   53'   75' (Виллиан Боргес (   75') Джака Гранит Сака Букайо Смит-Роу Эмил Пепе Николя Ляказетт Александр   59' (Обамеянг Пьер-Эмерик (   59')
Запасные: Эльнени Мохамед Мари Пабло Мартинелли Габриэл Рунарссон Рунар Себальос Дани Чамберс Калум
06 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Астон Вилла
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Комментарии (3)
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0
LMI
06 Февраля 2021, 18:55

Непосредственно Вилле проигрываем ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД
Видимо новый рекорд

0
Tytus
06 Февраля 2021, 17:37

Прекрасный матч. Лаже Виллиан был к месту. Ребята, несмотря на поражение, играйте, как сегодня, и вы опять станете европейским топом. Сохранить бы Эдегора...
ЗЫ: Чуть не забыл: Обамеянг - пустое место. В очередной раз...

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