16-летний нападающий сообщил о переходе в «Ливерпуль»

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06 Февраля 2021, 16:45,
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16-летний форвард Кайде Гордон перешел из «Дерби» в «Ливерпуль». Об этом перспективный футболист сообщил посредством своего аккаунта в «Инстаграме».
Согласно данным Sky Sports, сумма трансфера составила порядка 3,5 миллиона евро. Детали личного контракта игрока с клубом пока не разглашаются. Остаток нынешнего сезона он проведет за молодежную команду «Ливерпуля».
В сезоне-2020/2021 Чемпионшипа Гордон принял участие в одном поединке. Кайде вышел на замену в победном матче против «Бирмингема» (4:0).
После 22 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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