16-летний нападающий сообщил о переходе в «Ливерпуль»

16-летний форвард Кайде Гордон перешел из «Дерби» в «Ливерпуль». Об этом перспективный футболист сообщил посредством своего аккаунта в «Инстаграме».

Согласно данным Sky Sports, сумма трансфера составила порядка 3,5 миллиона евро. Детали личного контракта игрока с клубом пока не разглашаются. Остаток нынешнего сезона он проведет за молодежную команду «Ливерпуля».

В сезоне-2020/2021 Чемпионшипа Гордон принял участие в одном поединке. Кайде вышел на замену в победном матче против «Бирмингема» (4:0).

После 22 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице.