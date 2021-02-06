Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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16-летний нападающий сообщил о переходе в «Ливерпуль»

06 Февраля 2021, 16:45,

16-летний форвард Кайде Гордон перешел из «Дерби» в «Ливерпуль». Об этом перспективный футболист сообщил посредством своего аккаунта в «Инстаграме».

Согласно данным Sky Sports, сумма трансфера составила порядка 3,5 миллиона евро. Детали личного контракта игрока с клубом пока не разглашаются. Остаток нынешнего сезона он проведет за молодежную команду «Ливерпуля».

В сезоне-2020/2021 Чемпионшипа Гордон принял участие в одном поединке. Кайде вышел на замену в победном матче против «Бирмингема» (4:0).

После 22 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Кайде Гордон
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