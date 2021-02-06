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Фоден: «Представляю себя только в футболке «Манчестер Сити»

06 Февраля 2021, 15:18,

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о своем будущем в манкунианском клубе.

«Могу представить себя только в футболке «Манчестер Сити». Я поддерживаю эту команду с самого детства. Это всегда является большим стимулом, когда ты играешь в клубе, за который болеешь», - передает слова 20-летнего полузащитника BBC.

Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити». За первую команду «горожан» Фил выступает с 2017-го года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек провел 16 поединков, забил четыре гола и отдал два ассиста.

В настоящий момент «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, опережая ближайшего преследователя на три балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Фил Фоден
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