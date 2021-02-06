Фоден: «Представляю себя только в футболке «Манчестер Сити»

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06 Февраля 2021, 15:18,
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Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о своем будущем в манкунианском клубе.
«Могу представить себя только в футболке «Манчестер Сити». Я поддерживаю эту команду с самого детства. Это всегда является большим стимулом, когда ты играешь в клубе, за который болеешь», - передает слова 20-летнего полузащитника BBC.
Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити». За первую команду «горожан» Фил выступает с 2017-го года.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек провел 16 поединков, забил четыре гола и отдал два ассиста.
В настоящий момент «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, опережая ближайшего преследователя на три балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Фил Фоден