Фоден: «Представляю себя только в футболке «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о своем будущем в манкунианском клубе.

«Могу представить себя только в футболке «Манчестер Сити». Я поддерживаю эту команду с самого детства. Это всегда является большим стимулом, когда ты играешь в клубе, за который болеешь», - передает слова 20-летнего полузащитника BBC.

Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити». За первую команду «горожан» Фил выступает с 2017-го года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек провел 16 поединков, забил четыре гола и отдал два ассиста.

В настоящий момент «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, опережая ближайшего преследователя на три балла.