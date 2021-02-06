«Челси» вернулся в борьбу за Санчо

Лондонский «Челси» возобновил интерес к атакующему полузащитнику Джейдону Санчо, выступающему за дортмундскую «Боруссию». Об этом информирует Sport1.de.

В споре за 20-летнего вингера «пенсионеры» сойдутся с «Манчестер Юнайтед». Что касается «Боруссии», то «шмели» уже смирились с неизбежным уходом игрока и готовы рассмотреть предложения. Руководители немецкого топ-клуба рассчитывает выручить с продажи Джейдона порядка 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и 13 результативных передач.