«Челси» готов побороться с «Реалом» за Алабу

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06 Февраля 2021, 14:02,
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Лондонский «Челси» намерен побороться за австрийского защитника Давида Алабу, ныне выступающего в чемпионате Германии за мюнхенскую «Баварию».
Как сообщает The Guardian, руководство английского топ-клуба заинтересовано в подписании 28-летнего футболиста на правах свободного агента. Действующий контракт Давида с мюнхенским грандом истекает грядущим летом.
Ранее сообщалось, что самые высокие шансы оформить переход Алабы имеет мадридский «Реал».
Австриец защищает цвета «Баварии» с 2009-го года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провел 19 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Давид Алаба, Трансферы футбола - лето 2021