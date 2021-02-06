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«Челси» готов побороться с «Реалом» за Алабу

06 Февраля 2021, 14:02,

Лондонский «Челси» намерен побороться за австрийского защитника Давида Алабу, ныне выступающего в чемпионате Германии за мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает The Guardian, руководство английского топ-клуба заинтересовано в подписании 28-летнего футболиста на правах свободного агента. Действующий контракт Давида с мюнхенским грандом истекает грядущим летом.

Ранее сообщалось, что самые высокие шансы оформить переход Алабы имеет мадридский «Реал».

Австриец защищает цвета «Баварии» с 2009-го года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провел 19 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Давид Алаба, Трансферы футбола - лето 2021
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