Сульшер: «МЮ» ведёт переговоры с Погба»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о будущем французского хавбека Поля Погба в клубе.

«О Поле всегда будут появляться различные слухи. Сейчас клуб ведет с ним переговоры о будущем. Детали я не могу раскрывать.

В данный момент Погба полностью сконцентрирован на футболе. Он показывает отличную игру. Можно увидеть, что Поль наслаждается выступлениями за «Манчестер Юнайтед», - передает слова норвежского наставника Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 27-летний полузащитник провел 18 поединков, записав на свой счет три забитых мяча.