Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сульшер: «МЮ» ведёт переговоры с Погба»

06 Февраля 2021, 10:33,

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о будущем французского хавбека Поля Погба в клубе.

«О Поле всегда будут появляться различные слухи. Сейчас клуб ведет с ним переговоры о будущем. Детали я не могу раскрывать.

В данный момент Погба полностью сконцентрирован на футболе. Он показывает отличную игру. Можно увидеть, что Поль наслаждается выступлениями за «Манчестер Юнайтед», - передает слова норвежского наставника Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 27-летний полузащитник провел 18 поединков, записав на свой счет три забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Поль Погба, Уле Гуннар Сульшер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола