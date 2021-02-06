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«Челси» нацелился на защитника «Баварии»

06 Февраля 2021, 09:29,

Depositphotos

Защитник Жером Боатенг, у которого истекает трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует издание Bild.

Согласно сведениям источника, заполучить 32-летнего немецкого игрока в свои ряды рассчитывает лондонский «Челси». Что касается самого Боатенга, то защитник не против продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Жером защищает цвета «Баварии» с 2011-го года. В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги игрок провел 17 поединков, записав себе в актив один гол и одну результативную передачу. В пассиве защитника четыре желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Жером Боатенг, Трансферы футбола - лето 2021
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