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Анчелотти – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «В их команде идеально сочетаются опыт и молодость»

06 Февраля 2021, 00:56,

Global Look Press

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед».

«Мы проиграли два последних домашних матча против «Манчестер Юнайтед». Конечно, нужно что-то изменить. Если мы будем действовать так же, как в предыдущих встречах, то снова проиграем. Посмотрим, как сработает новая тактика.

Психологический аспект очень важен, мы должны постараться создать им больше проблем, чем до этого. У «Манчестер Юнайтед» фантастическая команда, в которой идеально сочетаются опытные и молодые игроки. Ребята знают, что это будет сложный матч», - цитирует Анчелотти пресс-служба «Эвертона».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Карло Анчелотти
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