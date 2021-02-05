Артета: «Рунарссону нужно держаться подальше от комментариев и продолжать работать»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поддержал голкипера Рунара Рунарссона.

«Думаю, что он знал и понимал, что столкнётся с критикой. Мы здесь, чтобы поддерживать Рунара и давать ему шансы. Он уже сыграл несколько хороших игр, на не самую простую встречу с «Манчестер Сити» приходит отличный матч против «Вулверхэмптона». Рунар очень много работает. Это хороший и скромный парень, ему просто нужно держаться подальше от комментариев, чтобы сосредоточиться на своей работе и продолжать совершенствоваться. Рунарссон должен продолжать бороться за место в стартовом составе», - приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».