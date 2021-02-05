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Кавани: «Мне хотелось бы забить первый гол на «Олд Траффорд» при болельщиках»

05 Февраля 2021, 23:18,

Global Look Press

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани поделился эмоциями от первого гола на «Олд Траффорд».

«Я нахожусь в отличной физической форме. Как я уже писал в социальных сетях, очень рад, что наконец-то забил свой первый на прекрасном «Олд Траффорд». Конечно, мне хотелось бы, чтобы болельщики были на стадионе и насладились этим моментом, но обстоятельства этого не позволяют.

Мяч просто не хотел залетать в ворота, сначала я попал в штангу, а затем промахнулся с близкой дистанции. Когда я наконец-то забил, то был очень и очень счастлив», - приводит слова уругвайца пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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