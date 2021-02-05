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​Рохо узнал об уходе из «Манчестер Юнайтед» из социальных сетей

05 Февраля 2021, 19:29,

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Защитник Маркос Рохо в начале февраля сменил «Манчестер Юнайтед» на «Бока Хуниорс». Как сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники, об уходе из манкунианского клуба Рохо узнал из социальных сетей.

Рохо ждал ответа от представителей клуба по поводу того, будет ли реализована опция продления его контракта ещё на один сезон. Не дождавшись ответа, Рохо прочитал в сети о решении клуба распрощаться с ним.

Маркос Рохо выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года с перерывом на полугодичную аренду в «Эстудиантесе». В своё время аргентинский защитник выступал за московский «Спартак».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Бока Хуниорс, Маркос Рохо
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