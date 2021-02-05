​Моуринью настроен принести «Тоттенхэму» титул АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу давления после трёх поражений в Премьер-лиге кряду. «Шпоры» уступили сначала «Ливерпулю» (1:3), затем «Брайтону» (0:1), а после и «Челси» (0:1).

«Я оказываю на себя давление каждый день. Мне не нужно, чтобы на меня давили другие. Я это делаю сам изо дня в день.

«Тоттенхэм» проиграл три матча чемпионата кряду впервые с 2012 года? А с какого года у «Тоттенхэма» не было чемпионского титула? Может, я смогу что-то дать», - сказал Моуринью на пресс-конференции.

Отметим, что в последний раз «Тоттенхэм» становился чемпионом Англии в далёком 1961 году.