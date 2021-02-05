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«Лестер» хочет перехватить Агуэро у «Барселоны»

05 Февраля 2021, 13:55,

Global Look Press

Центрфорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как информирует издание Todofichajes, заинтересованность в услугах 32-летнего бомбардира проявляет «Лестер».

«Лисы» готовы предложить контракт опытному голеадору, трудовой договор которого с манкунианцами истекает летом 2021-го года. Сам же Агуэро хотел бы присоединиться к каталонской «Барселоне».

В Премьер-лиге Серхио выступает с 2011-го года. Из-за травмы аргентинец провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии всего пять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лестер, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
05 Февраля 2021, 17:17

Переход Агуэро в Барсу вполне вероятен + новый контракт Месси, нежели переход инопланетнейшего в МС....

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ARTUR
05 Февраля 2021, 15:24

люлей они не хотят перехватить ??? перехватчики ))) а вообще Агуэр останется в сити , к тому же туда может переехать Месси , дабы присоединится к Пепу )) ну это если верить в сказки

0
snk6565
05 Февраля 2021, 15:32

В нынешнем положении, Барса даже продав карлика хрен вырулит...если только шейхи по родственному не договорятся...а Пепке, судя по всему, Кун не нужен...отыгранный вариант

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