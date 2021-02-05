«Лестер» хочет перехватить Агуэро у «Барселоны»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как информирует издание Todofichajes, заинтересованность в услугах 32-летнего бомбардира проявляет «Лестер».

«Лисы» готовы предложить контракт опытному голеадору, трудовой договор которого с манкунианцами истекает летом 2021-го года. Сам же Агуэро хотел бы присоединиться к каталонской «Барселоне».

В Премьер-лиге Серхио выступает с 2011-го года. Из-за травмы аргентинец провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии всего пять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.