«Лестер» хочет перехватить Агуэро у «Барселоны»

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05 Февраля 2021, 13:55,
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Центрфорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как информирует издание Todofichajes, заинтересованность в услугах 32-летнего бомбардира проявляет «Лестер».
«Лисы» готовы предложить контракт опытному голеадору, трудовой договор которого с манкунианцами истекает летом 2021-го года. Сам же Агуэро хотел бы присоединиться к каталонской «Барселоне».
В Премьер-лиге Серхио выступает с 2011-го года. Из-за травмы аргентинец провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии всего пять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лестер, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021
Переход Агуэро в Барсу вполне вероятен + новый контракт Месси, нежели переход инопланетнейшего в МС....
люлей они не хотят перехватить ??? перехватчики ))) а вообще Агуэр останется в сити , к тому же туда может переехать Месси , дабы присоединится к Пепу )) ну это если верить в сказки
В нынешнем положении, Барса даже продав карлика хрен вырулит...если только шейхи по родственному не договорятся...а Пепке, судя по всему, Кун не нужен...отыгранный вариант