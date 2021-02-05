Бенитес рассказал, где хочет продолжить карьеру

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес отказался от варианта продолжения карьеры в Лиге 1, где интерес к нему проявлял «Марсель». Об этом рапортует газета Marca.

Согласно данным источника, наставник хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Рафаэль уже работал на Туманном Альбионе с «Ньюкаслом», «Ливерпулем» и «Челси».

Последним местом работы Бенитеса был китайский «Далянь Ифан». Испанец покинул пост главного тренера команды в конце января 2021-го года.

Ранее СМИ сватали Рафаэля в «Наполи». Неаполитанцы ведут поиски тренера, который заменит Дженнаро Гаттузо.