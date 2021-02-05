Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бенитес рассказал, где хочет продолжить карьеру

05 Февраля 2021, 11:59,

Динамо Москва

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес отказался от варианта продолжения карьеры в Лиге 1, где интерес к нему проявлял «Марсель». Об этом рапортует газета Marca.

Согласно данным источника, наставник хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Рафаэль уже работал на Туманном Альбионе с «Ньюкаслом», «Ливерпулем» и «Челси».

Последним местом работы Бенитеса был китайский «Далянь Ифан». Испанец покинул пост главного тренера команды в конце января 2021-го года.

Ранее СМИ сватали Рафаэля в «Наполи». Неаполитанцы ведут поиски тренера, который заменит Дженнаро Гаттузо.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рафаэль Бенитес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола