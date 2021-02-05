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Игало продолжит карьеру в Саудовской Аравии

05 Февраля 2021, 09:36,

Global Look Press

Нигерийский нападающий Одион Игало, ранее выступавший в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», перебрался в Саудовскую Аравию. Новым местом работы 31-летнего футболиста стал «Аль-Шабаб», рапортует пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023-го года. Финансовая составляющая сделки не раскрывается.

Африканский нападающий выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Срок действия контракта истек 31-го января текущего года. Правами на игрока владел китайский «Шанхай Шэньхуа».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Игало провел всего один поединок.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Одион Игало
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