Игало продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Нигерийский нападающий Одион Игало, ранее выступавший в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», перебрался в Саудовскую Аравию. Новым местом работы 31-летнего футболиста стал «Аль-Шабаб», рапортует пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023-го года. Финансовая составляющая сделки не раскрывается.

Африканский нападающий выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Срок действия контракта истек 31-го января текущего года. Правами на игрока владел китайский «Шанхай Шэньхуа».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Игало провел всего один поединок.