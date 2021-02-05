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«Челси» готов вернуть Азара

05 Февраля 2021, 08:17,

Global Look Press

Бельгийский полузащитник Эден Азар может покинуть мадридский «Реал», об этом рапортует издание Defensa Central. Футболист так и не смог проявить себя в «королевском» клубе и рискует оказаться списке игроков, которых выставят на трансфер.

Источник отмечает, что в услугах 30-летнего исполнителя по-прежнему заинтересован его бывший клуб - лондонский «Челси». Несмотря на частые проблемы Азара со здоровьем, «пенсионеры» готовы реанимировать карьеру звездного футболиста. Английский топ-клуб готов заплатить за возвращение Эдена 40-50 миллионов евро.

Бельгиец пополнил ряды «королевского» клуба летом 2019-го года. Его трансфер обошелся «Реалу» в 100 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Эден Азар, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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0
Артур Измаилов
05 Февраля 2021, 10:15

заберите свой хрусталь обратно

0
fireland
05 Февраля 2021, 10:00

Азар пройденный этап.
Нынешнему Челси, он не нужен.
Нужно было оставаться в клубе и становиться легендой.

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