«Челси» готов вернуть Азара

Бельгийский полузащитник Эден Азар может покинуть мадридский «Реал», об этом рапортует издание Defensa Central. Футболист так и не смог проявить себя в «королевском» клубе и рискует оказаться списке игроков, которых выставят на трансфер.

Источник отмечает, что в услугах 30-летнего исполнителя по-прежнему заинтересован его бывший клуб - лондонский «Челси». Несмотря на частые проблемы Азара со здоровьем, «пенсионеры» готовы реанимировать карьеру звездного футболиста. Английский топ-клуб готов заплатить за возвращение Эдена 40-50 миллионов евро.

Бельгиец пополнил ряды «королевского» клуба летом 2019-го года. Его трансфер обошелся «Реалу» в 100 миллионов евро.