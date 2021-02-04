Давид Луис: «Арсенал» не потерял шансы на чемпионство

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04 Февраля 2021, 21:27,
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Защитник «Арсенала» Давид Луис считает, что у его команды остаются шансы на чемпионский титул.
- Мы будем биться за два титула, на которые еще претендуем. Конечно, в Премьер-лиге отставание большое. Невозможно его отыграть? Да нет! Зная наши реалии. Мы боремся в сложнейшей лиге мира, где перевес в 10 очков за месяц может превратится в очко-два или ноль. Все может быть. Даже больше шансов у нас из-за влияния пандемии. Все клубы немного в шоке от новой реальности. В ситуации неопределенности мы также можем биться за титул АПЛ, - заявил Луис ESPN Brasil.
«Канониры» отстают от лидера на 16 очков за 16 матчей до завершения сезона. Команда Микеля Артеты занимает 10-е место.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Давид Луис
И вот такое трепло делает заявление (если это не фантазии писак), которое тянет на диагноз "лёгкое помешательство от тяжёлых наркотиков". Я переживал, что его отмажут - но нет, не отмазали, и с Вилой его не будет. А вот отсутствие Лено пугает. Зная манеру Артеты выдерживать новичков в запасе, как виноделы - вино в погребах, Райана он вряд ли поставит, а в Рунарсона я не верю.
Ну,оставить в раздевалке как мотиватора.Мне нравиться что так говорит.Надо ставить высшую цель а не заявлять типа "идти от матча к матчу и в конце увидим где мы окажемся или нам сегодня противостояла лучшая команда лиги" и т.д. и т.п. а потом оказывается что некоторые лучшие команды лиги биты худшими...Будешь стремиться к высшей цели,то хоть потом окажешься где-то рядом.