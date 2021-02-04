Давид Луис: «Арсенал» не потерял шансы на чемпионство

Защитник «Арсенала» Давид Луис считает, что у его команды остаются шансы на чемпионский титул.

- Мы будем биться за два титула, на которые еще претендуем. Конечно, в Премьер-лиге отставание большое. Невозможно его отыграть? Да нет! Зная наши реалии. Мы боремся в сложнейшей лиге мира, где перевес в 10 очков за месяц может превратится в очко-два или ноль. Все может быть. Даже больше шансов у нас из-за влияния пандемии. Все клубы немного в шоке от новой реальности. В ситуации неопределенности мы также можем биться за титул АПЛ, - заявил Луис ESPN Brasil.

«Канониры» отстают от лидера на 16 очков за 16 матчей до завершения сезона. Команда Микеля Артеты занимает 10-е место.