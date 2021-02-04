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Пирес: «Ремзи вернется в «Арсенал» через несколько лет»

04 Февраля 2021, 18:55,

twitter.com

Известный в прошлом футболист Робер Пирес считает, что полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи вернётся в «Арсенал».

«Ремзи мог бы идеально вписаться в систему Артеты в «Арсенале», но сейчас он принадлежит «Ювентусу» и должен сосредоточиться на выступлениях за этот клуб. Аарон будет играть за туринцев ещё несколько лет, а затем вернётся в «Арсенал». Верю в это, но я не гадалка», - цитирует Пиреса TuttoJuve.

30-летний валлиец сыграл двадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Напомним, что Ремзи выступал за «Арсенал» с 2008 по 2019 год.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Арсенал Лондон, Аарон Ремзи, Робер Пирес
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