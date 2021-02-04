Артета: «Я был недоволен дисциплиной только после двух удалений»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о дисциплине в команде. «Канониры» получили девять красных карточек с декабря 2019-го года, именно тогда испанец пришёл в клуб.

«Я был недоволен дисциплиной лишь после удалений Джаки и Пепе. Конечно, мы общаемся об этом, необходимо избегать красных карточек. Но бывают такие ситуации в игре, когда вы должны принять решение за доли секунд, это касается не только игроков, но и судей. Очевидно, если вы получаете пять красных карточек за столь короткий период, то потеряете много очков. Мы были бы гораздо выше в турнирной таблице, если бы избегали удалений», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Арсенала».