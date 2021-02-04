Тухель: «Надеемся, что нам удастся добиваться результата, но в АПЛ невозможно всегда побеждать»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, что ценит качество игры больше, чем результат.

«Надеемся, что нам удастся добиваться результата, но в АПЛ невозможно всегда побеждать. Главное – это продолжать работать. Бывают моменты, когда я захожу в раздевалку после ничьей и хвалю ребят за игру, такое случается даже после поражений. Однако недостаточно просто сказать: «Я доволен». Необходимо понимать, как мы собираемся играть. Я должен всегда объяснять, что жду от игрока. Это похоже на оркестр», - цитирует немецкого специалиста The Guardian.

«Челси» набрал 33 очка в 21-м туре и расположился на восьмой строчке в английской Премьер-лиге.