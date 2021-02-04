Лапорт: «У нас есть командный дух»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт поделился воспоминаниями о паузе в прошлом сезоне, связанной с пандемией коронавируса.

«У нас есть командный дух. Мы проводили вместе много времени, а потом всем внезапно пришлось сидеть дома некоторое время. У нас не было возможности видеться, но мы, конечно же, мы не потеряли контакт, часто созванивались и переписывались», - цитирует Лапорта Man City Xtra.

26-летний французский защитник выступает за «Манчестер Сити» с 2018 года, в нынешнем сезоне он сыграл двенадцать матчей за «горожан» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Контракт Лапорта с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.