Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лапорт: «У нас есть командный дух»

04 Февраля 2021, 15:30,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт поделился воспоминаниями о паузе в прошлом сезоне, связанной с пандемией коронавируса.

«У нас есть командный дух. Мы проводили вместе много времени, а потом всем внезапно пришлось сидеть дома некоторое время. У нас не было возможности видеться, но мы, конечно же, мы не потеряли контакт, часто созванивались и переписывались», - цитирует Лапорта Man City Xtra.

26-летний французский защитник выступает за «Манчестер Сити» с 2018 года, в нынешнем сезоне он сыграл двенадцать матчей за «горожан» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Контракт Лапорта с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Эмерик Лапорт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
altmax
04 Февраля 2021, 16:36

На фотке Джон Стоунз)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола