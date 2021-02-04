Флик прокомментировал интерес «Челси» к Зюле

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04 Февраля 2021, 10:41,
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Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик отреагировал на интерес лондонского «Челси» к защитнику Никласу Зюле.
«Меня всегда радует, когда топ-клубы проявляют интерес к нашим футболистам. Сейчас наша оборона играет хорошо, а Зюле является игроком ротации. Будущее Никласа зависит от его желаний», - передает слова специалиста издание Metro.
Контракт 25-летнего защитника с немецким грандом рассчитан до середины 2022-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Зюле принял участие в 12 встречах, записав на свой счет один гол. В составе «Баварии» защитник выступает с 2017-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ханс-Дитер Флик, Никлас Зюле