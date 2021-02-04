Флик прокомментировал интерес «Челси» к Зюле

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик отреагировал на интерес лондонского «Челси» к защитнику Никласу Зюле.

«Меня всегда радует, когда топ-клубы проявляют интерес к нашим футболистам. Сейчас наша оборона играет хорошо, а Зюле является игроком ротации. Будущее Никласа зависит от его желаний», - передает слова специалиста издание Metro.

Контракт 25-летнего защитника с немецким грандом рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Зюле принял участие в 12 встречах, записав на свой счет один гол. В составе «Баварии» защитник выступает с 2017-го года.