Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Флик прокомментировал интерес «Челси» к Зюле

04 Февраля 2021, 10:41,

Global Look Press

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик отреагировал на интерес лондонского «Челси» к защитнику Никласу Зюле.

«Меня всегда радует, когда топ-клубы проявляют интерес к нашим футболистам. Сейчас наша оборона играет хорошо, а Зюле является игроком ротации. Будущее Никласа зависит от его желаний», - передает слова специалиста издание Metro.

Контракт 25-летнего защитника с немецким грандом рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Зюле принял участие в 12 встречах, записав на свой счет один гол. В составе «Баварии» защитник выступает с 2017-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ханс-Дитер Флик, Никлас Зюле
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола