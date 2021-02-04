Мойес: «Возможно, Грилиш сейчас лучший футболист АПЛ»

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о полузащитнике Джеке Грилише. Хавбек сейчас выступает за бирмингемскую «Астон Виллу».

«Грилиш очень хороший футболист. Возможно, сейчас он лучший в чемпионате Англии», - передает слова тренера Squawka Football в «Твиттере».

Ранее СМИ сообщали, что в подписании 25-летнего полузащитника заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Грилиш провел 20 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и десять результативных передач.