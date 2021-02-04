Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мойес: «Возможно, Грилиш сейчас лучший футболист АПЛ»

04 Февраля 2021, 09:26,

Global Look Press

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о полузащитнике Джеке Грилише. Хавбек сейчас выступает за бирмингемскую «Астон Виллу».

«Грилиш очень хороший футболист. Возможно, сейчас он лучший в чемпионате Англии», - передает слова тренера Squawka Football в «Твиттере».

Ранее СМИ сообщали, что в подписании 25-летнего полузащитника заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Грилиш провел 20 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и десять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дэвид Мойес, Джек Грилиш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола