«Ливерпуль» впервые за 37 лет не забил в трёх домашних играх подряд

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04 Февраля 2021, 09:18,
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В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле играл против «Брайтона». Подопечные Юргена Клоппа сенсационно потерпели поражение со счетом 0:1.
Согласно данным OptaJoe в «Твиттере», мерсисайдский клуб впервые с 1984-го года не смог забить в трех домашних играх подряд.
После 22 сыгранных туров «Ливерпуль» с 40 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные» отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на семь баллов.
Следующий матч команда Клоппа проведет на своем поле как раз с «горожанами». Игра состоится на «Энфилде» седьмого февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль
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Морально и эмоционально выгорела команда после победы в ЛЧ, конечно, а приобретения Минамино и Жоты, наличие Ориги как-то не сглаживают ситуацию. Видимо, и Клопп уже нормально не может мотивировать команду, как раньше... Игроки потеряли вкус к победам, кажется! МС теперь логично должен становиться чемпионом, если ничего не изменится.