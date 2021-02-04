«Ливерпуль» впервые за 37 лет не забил в трёх домашних играх подряд

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле играл против «Брайтона». Подопечные Юргена Клоппа сенсационно потерпели поражение со счетом 0:1.

Согласно данным OptaJoe в «Твиттере», мерсисайдский клуб впервые с 1984-го года не смог забить в трех домашних играх подряд.

После 22 сыгранных туров «Ливерпуль» с 40 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные» отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на семь баллов.

Следующий матч команда Клоппа проведет на своем поле как раз с «горожанами». Игра состоится на «Энфилде» седьмого февраля.