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Моуринью: «В «Челси» не очень сложно работать»

04 Февраля 2021, 08:59,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что тренерам комфортно работать в «Челси».

«В этом клубе не очень сложно работать. Я становился с «Челси» чемпионом, Анчелотти и Конте тоже приводили «пенсионеров» к титулу. Это не может быть очень тяжело, ведь мы выигрывали трофеи. В «Челси» постоянно собраны хорошие футболисты, которые помогут тренерскому штабу добиться успеха», - цитирует португальского специалиста портал Goal.

По ходу нынешнего сезона «Челси» отправил Фрэнка Лэмпарда в отставку. В настоящий момент пост главного тренера команды занимает Томас Тухель.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Жозе Моуринью
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