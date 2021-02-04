Моуринью: «В «Челси» не очень сложно работать»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что тренерам комфортно работать в «Челси».

«В этом клубе не очень сложно работать. Я становился с «Челси» чемпионом, Анчелотти и Конте тоже приводили «пенсионеров» к титулу. Это не может быть очень тяжело, ведь мы выигрывали трофеи. В «Челси» постоянно собраны хорошие футболисты, которые помогут тренерскому штабу добиться успеха», - цитирует португальского специалиста портал Goal.

По ходу нынешнего сезона «Челси» отправил Фрэнка Лэмпарда в отставку. В настоящий момент пост главного тренера команды занимает Томас Тухель.