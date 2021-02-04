Клопп назвал причины поражения «Ливерпуля» от «Брайтона»

В рамках 22-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» встречался с «Брайтоном» и потерпел поражение со счетом 0:1. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп пообщался с журналистами после этого матча.

«Я огорчен результатом. Трудно принять это поражение. Команда была недостаточно свежа, была видна физическая и психологическая усталость. «Брайтон» победил заслуженно, никаких сомнений.

Для меня важно найти объяснение, почему «Ливерпуль» потерпел поражение. Выдалась очень непростая неделя для нас», - цитирует немецкого специалиста издание BBC Sport.

После 22 туров Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 40 очков и занимают четвертое место.