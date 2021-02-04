Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Терри назвал фаворита АПЛ

04 Февраля 2021, 08:26,

Global Look Press

Экс-капитан лондонского «Челси» Джон Терри, ныне работающий в «Астон Вилле», поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Кого я считаю фаворитом в борьбе за титул? С самого старта сезона называю «Манчестер Сити». Это лучшая команда Англии на данный момент. «Горожане» имеют лучший состав в АПЛ, они доказывают свою силу отличными результатами», - передает слова Терри издание TalkSport.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету подопечных Хосепа Гвардиолы 47 набранных очков. «Горожане» опережают идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на три балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Джон Терри
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