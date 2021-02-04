Терри назвал фаворита АПЛ

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04 Февраля 2021, 08:26,
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Экс-капитан лондонского «Челси» Джон Терри, ныне работающий в «Астон Вилле», поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.
«Кого я считаю фаворитом в борьбе за титул? С самого старта сезона называю «Манчестер Сити». Это лучшая команда Англии на данный момент. «Горожане» имеют лучший состав в АПЛ, они доказывают свою силу отличными результатами», - передает слова Терри издание TalkSport.
В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету подопечных Хосепа Гвардиолы 47 набранных очков. «Горожане» опережают идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на три балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Джон Терри