Гвардиола: «Думать о других командах – это большая ошибка, мы просто делаем свою работу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бёрнли» (2:0).

«Первые пятнадцать минут второго тайма – это лучший отрезок в нашем исполнении в сегодняшнем матче. К сожалению, нам не удалось забить больше двух голов.

В последние пятнадцать минут матча мы просто перекатывали мяч без намерения атаковать, просто контролировали игру.

Давила ли на нас вчерашняя победа «Манчестер Юнайтед»? Думать о других командах – это большая ошибка, мы просто делаем свою работу», - цитирует испанского специалиста BBC Sport.

«Горожане» единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии.