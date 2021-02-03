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Гвардиола: «Думать о других командах – это большая ошибка, мы просто делаем свою работу»

03 Февраля 2021, 23:46,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бёрнли» (2:0).

«Первые пятнадцать минут второго тайма – это лучший отрезок в нашем исполнении в сегодняшнем матче. К сожалению, нам не удалось забить больше двух голов.

В последние пятнадцать минут матча мы просто перекатывали мяч без намерения атаковать, просто контролировали игру.

Давила ли на нас вчерашняя победа «Манчестер Юнайтед»? Думать о других командах – это большая ошибка, мы просто делаем свою работу», - цитирует испанского специалиста BBC Sport.

«Горожане» единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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