Гвардиола: «Думать о других командах – это большая ошибка, мы просто делаем свою работу»

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03 Февраля 2021, 23:46,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бёрнли» (2:0).
«Первые пятнадцать минут второго тайма – это лучший отрезок в нашем исполнении в сегодняшнем матче. К сожалению, нам не удалось забить больше двух голов.
В последние пятнадцать минут матча мы просто перекатывали мяч без намерения атаковать, просто контролировали игру.
Давила ли на нас вчерашняя победа «Манчестер Юнайтед»? Думать о других командах – это большая ошибка, мы просто делаем свою работу», - цитирует испанского специалиста BBC Sport.
«Горожане» единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола