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Роджерс: «Мы всегда говорим игрокам, что они должны быть смелыми»

03 Февраля 2021, 23:37,

Global Look Press

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Фулхэмом».

«Мы находились в прекрасной форме, а затем «Лидс» и «Фулхэм» показали нам, что не стоит витать в облаках. Сегодня команда забила два выдающихся гола, во втором тайме мы полностью контролировали игру.

Мы всегда говорим игрокам, что они должны быть смелыми. После поражений мы просто разбираем ошибки, извлекаем уроки и выходим на следующий матч с желанием победить. Когда мы проигрываем, то делаем это вместе. У нас прекрасная команда», - цитирует Роджерса BBC.

«Лестер» набрал 42 очка в 22 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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