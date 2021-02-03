Роджерс: «Мы всегда говорим игрокам, что они должны быть смелыми»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Фулхэмом».

«Мы находились в прекрасной форме, а затем «Лидс» и «Фулхэм» показали нам, что не стоит витать в облаках. Сегодня команда забила два выдающихся гола, во втором тайме мы полностью контролировали игру.

Мы всегда говорим игрокам, что они должны быть смелыми. После поражений мы просто разбираем ошибки, извлекаем уроки и выходим на следующий матч с желанием победить. Когда мы проигрываем, то делаем это вместе. У нас прекрасная команда», - цитирует Роджерса BBC.

«Лестер» набрал 42 очка в 22 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.