Стерлинг: «Мы находимся в отличной форме»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал гостевую победу над «Бёрнли». Англичанин отметился забитым голом.

«Здорово, что мы одержали очередную сухую победу. Мы находимся в отличной форме, нужно продолжать в том же духе. Здорово, что мы забили быстрый гол, это сильно облегчает игру. Мы понимали, что «Бёрнли» будет стараться выходить из обороны через длинные пасы и навешивать в нашу штрафную площадь.

Мой гол? Гюндоган выполнил прекрасную передачу, мне оставалось лишь не промахнуться», - цитирует Стерлинга BBC.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.