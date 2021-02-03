Стерлинг: «Мы находимся в отличной форме»

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03 Февраля 2021, 23:29,
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Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал гостевую победу над «Бёрнли». Англичанин отметился забитым голом.
«Здорово, что мы одержали очередную сухую победу. Мы находимся в отличной форме, нужно продолжать в том же духе. Здорово, что мы забили быстрый гол, это сильно облегчает игру. Мы понимали, что «Бёрнли» будет стараться выходить из обороны через длинные пасы и навешивать в нашу штрафную площадь.
Мой гол? Гюндоган выполнил прекрасную передачу, мне оставалось лишь не промахнуться», - цитирует Стерлинга BBC.
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг