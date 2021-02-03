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«Манчестер Сити» и «Лестер» уверенно победили в своих матчах

03 Февраля 2021, 22:50,

Global Look Press

«Манчестер Сити» вернул единоличное лидерство после выездной победы над «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ над «Бёрнли». Уже на третьей минуте Бернарду Силва прорвался в штрафную и целился в дальний угол, вратарь парировал угрозу, но Габриэль Жезус добавил мяч в сетку головой. В конце первого тайма после прострела с правого фланга от Илкая Гюндогана Габриэль Жезус с линии вратарской удвоил счет. Тут же «Бёрнли» нанес единственный удар в сторону ворот с минимальным промахом. Сразу после перерыва Стерлинг в двух случаях подряд не смог переиграть голкипера. Итог - победа «Сити» 2:0.

С таким же счетом и по похожему сценарию «Лестер» одолел «Фулхэм», гораздо точнее соперника нанося удары по воротам. Свои фамилии на табло записали Келечи Ихеначо и Джеймс Джастин.

Протокол игры  
Бёрнли 0:2 Манчестер Сити
    3' Жезус Габриэль (0:1)
    38' Стерлинг Рахим (0:2)
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Питерс Эрик Гудмундссон Йоханн Вествуд Эшли   81' (Бенсон Джош (   81') Корк Джек   72' (Стивенс Дейл (   72'   84') Макнил Дуайт Родригес Джей   78' (Мумбонго Джоэль (   78'   88') Выдра Матей
Запасные: Дрисколл-Гленнон Энтони Данн Джимми Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли Richard Nartey Лонг Кевин
Эдерсон Мораес   76' Канселу Жоау   64' (Зинченко Александр (   64') Стоунс Джон Диаш Рубен Лапорт Эмерик Силва Бернарду Родри Эрнандес Гюндоган Илкай Марез Рияд Жезус Габриэль Стерлинг Рахим
Запасные: Уокер Кайл Фоден Фил Гарсия Эрик Гомес Клаудио МендиБенжамен Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Торрес Ферран
03 февраля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры  
Фулхэм 0:2 Лестер
    17' Ихеаначо Келечи (0:1)
    44' Джастин Джеймс (0:2)
Ареола Альфонс Эйна Ола   59' Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Тете Кенни   46' (Кавалейру Иван (   46'   89') Замбо-Ангисса Андре-Франк   46' (Лемина Марио (   46') Рид Харрисон   24' Робинсон Энтони Лофтус-Чик Рубен   71' (Рид Бобби (   71') Митрович Александр Лукмен Адемола
Запасные: Родак Марек Гектор Майкл Брайан Джо Одои Денис Рим Тим Онома Джошуа
Шмейхель Каспер Рикарду Перейра II Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар Джастин Джеймс Тилеманс Юри Чодури Хамза   61' (Менди Нампалис (   61'   72') Перес Айосе   61' (Олбрайтон Марк (   61') Мэддисон Джеймс Барнс Харви   76' (Амарти Даниэль (   76') Ихеаначо Келечи
Запасные: Лешаела Такгало Фухс Кристиан Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл Юндер Дженгиз Томас Люк Уорд Дэнни II
03 февраля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Лестер
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