«Манчестер Сити» и «Лестер» уверенно победили в своих матчах

«Манчестер Сити» вернул единоличное лидерство после выездной победы над «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ над «Бёрнли». Уже на третьей минуте Бернарду Силва прорвался в штрафную и целился в дальний угол, вратарь парировал угрозу, но Габриэль Жезус добавил мяч в сетку головой. В конце первого тайма после прострела с правого фланга от Илкая Гюндогана Габриэль Жезус с линии вратарской удвоил счет. Тут же «Бёрнли» нанес единственный удар в сторону ворот с минимальным промахом. Сразу после перерыва Стерлинг в двух случаях подряд не смог переиграть голкипера. Итог - победа «Сити» 2:0.

С таким же счетом и по похожему сценарию «Лестер» одолел «Фулхэм», гораздо точнее соперника нанося удары по воротам. Свои фамилии на табло записали Келечи Ихеначо и Джеймс Джастин.