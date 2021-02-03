Алиссон не сыграет с «Брайтоном» из-за болезни

Сегодня, 3 февраля, «Ливерпуль» принимает «Брайтон» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба «мерсисайдцев», голкипер Алиссон Бекер остался вне заявки «Ливерпуля» из-за болезни, с первых минут место в воротах займет Каомхин Келлехер.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:15 по московскому времени.

28-летний Алиссон является одним из лучших голкиперов в мире, в нынешнем сезоне бразилец сыграл двадцать три матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых пропустил двадцать один гол.

После двадцати одного тура подопечные Юргена Клоппа занимают четвертое место в АПЛ.