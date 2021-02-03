Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Алиссон не сыграет с «Брайтоном» из-за болезни

03 Февраля 2021, 22:38,

Global Look Press

Сегодня, 3 февраля, «Ливерпуль» принимает «Брайтон» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба «мерсисайдцев», голкипер Алиссон Бекер остался вне заявки «Ливерпуля» из-за болезни, с первых минут место в воротах займет Каомхин Келлехер.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:15 по московскому времени.

28-летний Алиссон является одним из лучших голкиперов в мире, в нынешнем сезоне бразилец сыграл двадцать три матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых пропустил двадцать один гол.

После двадцати одного тура подопечные Юргена Клоппа занимают четвертое место в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Алиссон Бекер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола