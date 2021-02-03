Бербатов: «За титул АПЛ будут бороться три клуба»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что за титул АПЛ будут бороться три клуба.

«Перед сезоном все ожидали, что за чемпионство будут бороться только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но, кажется, что борьба развернется среди трёх клубов. Это показывает, как «манкунианцы» прибавили под руководством Сульшера за последний год», - цитирует Бербатова Betfair.

Отметим, что на данный момент первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Манчестер Сити», «манкунианцы» идут на втором месте, а «Ливерпуль» находится лишь на четвертой строчке.