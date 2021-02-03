Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бербатов: «За титул АПЛ будут бороться три клуба»

03 Февраля 2021, 21:51,

twitter.com

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что за титул АПЛ будут бороться три клуба.

«Перед сезоном все ожидали, что за чемпионство будут бороться только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но, кажется, что борьба развернется среди трёх клубов. Это показывает, как «манкунианцы» прибавили под руководством Сульшера за последний год», - цитирует Бербатова Betfair.

Отметим, что на данный момент первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Манчестер Сити», «манкунианцы» идут на втором месте, а «Ливерпуль» находится лишь на четвертой строчке.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Димитар Бербатов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола