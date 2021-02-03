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Тухель: «Важно, чтобы мы доверяли молодым футболистам и не путали их неопытность с отсутствием таланта»

03 Февраля 2021, 21:24,

Global Look Press

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о молодых футболистах своей команды.

«Я доволен уровнем молодых игроков. Приятно работать с этими ребятами, у них есть и талант, и должная физическая подготовка, которая позволит им выступать в английской Премьер-лиге.

Я знаю, что играть за «Челси» и бороться за титулы – это сложно, но я рад, что все парни готовы принять вызов. Очень важно, чтобы мы доверяли молодым футболистам и не путали их неопытность с отсутствием таланта. У всех будут возможности доказать свою состоятельность», - цитирует Тухеля Sky Sports.

Напомним, что Тухель возглавил «Челси» на прошлой неделе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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0
andi
03 Февраля 2021, 21:33

Здравое рассуждение Тухеля.

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