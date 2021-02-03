Тухель: «Важно, чтобы мы доверяли молодым футболистам и не путали их неопытность с отсутствием таланта»

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03 Февраля 2021, 21:24,
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о молодых футболистах своей команды.
«Я доволен уровнем молодых игроков. Приятно работать с этими ребятами, у них есть и талант, и должная физическая подготовка, которая позволит им выступать в английской Премьер-лиге.
Я знаю, что играть за «Челси» и бороться за титулы – это сложно, но я рад, что все парни готовы принять вызов. Очень важно, чтобы мы доверяли молодым футболистам и не путали их неопытность с отсутствием таланта. У всех будут возможности доказать свою состоятельность», - цитирует Тухеля Sky Sports.
Напомним, что Тухель возглавил «Челси» на прошлой неделе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Томас Тухель
Здравое рассуждение Тухеля.