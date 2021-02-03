Тухель: «Важно, чтобы мы доверяли молодым футболистам и не путали их неопытность с отсутствием таланта»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о молодых футболистах своей команды.

«Я доволен уровнем молодых игроков. Приятно работать с этими ребятами, у них есть и талант, и должная физическая подготовка, которая позволит им выступать в английской Премьер-лиге.

Я знаю, что играть за «Челси» и бороться за титулы – это сложно, но я рад, что все парни готовы принять вызов. Очень важно, чтобы мы доверяли молодым футболистам и не путали их неопытность с отсутствием таланта. У всех будут возможности доказать свою состоятельность», - цитирует Тухеля Sky Sports.

Напомним, что Тухель возглавил «Челси» на прошлой неделе.