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Моуринью – о матче с «Челси»: «Они поменяли тренера, но игроки остались те же самые»

03 Февраля 2021, 20:59,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча против «Челси».

«Челси» в любом случается остается «Челси». Они поменяли тренера, но игроки остались те же самые. Лэмпард проделал хорошую работу в клубе, теперь у них другой прекрасный тренер – Тухель. Он пришёл из чемпионата, который сложно сравнить с АПЛ, но Томас привык к работе с футболистами высочайшего уровня. Он хорошо впишется в «Челси», - цитирует португальского специалиста Teamtalk.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Челси» состоится завтра, 4 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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