Моуринью – о матче с «Челси»: «Они поменяли тренера, но игроки остались те же самые»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча против «Челси».

«Челси» в любом случается остается «Челси». Они поменяли тренера, но игроки остались те же самые. Лэмпард проделал хорошую работу в клубе, теперь у них другой прекрасный тренер – Тухель. Он пришёл из чемпионата, который сложно сравнить с АПЛ, но Томас привык к работе с футболистами высочайшего уровня. Он хорошо впишется в «Челси», - цитирует португальского специалиста Teamtalk.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Челси» состоится завтра, 4 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.