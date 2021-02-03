​«Арсенал» подаст апелляцию на удаление Давида Луиса

«Арсенал» намерен обжаловать удаление защитника Давида Луиса, случившееся в матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». В клубе считают, что если в эпизоде с участием Луиса в штрафной площади и был контакт, то он был минимальным, и что бразилец пытался избежать этого самого контакта.

Напомним, «Арсенал» проиграл в гостях у «Вулверхэмптона» со счётом 1:2. Команда Микеля Артеты продолжает болтаться в средней части турнирной таблицы чемпионата Англии.

Давид Луис в нынешнем сезоне провёл за «Арсенал» девятнадцать матчей во всех соревнованиях и забил один гол.