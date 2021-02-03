​Брайтвайт отказался переходить в клуб из зоны вылета АПЛ

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03 Февраля 2021, 16:39,
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт под занавес зимнего трансферного окна в Европе имел предложение из английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич», занимающий предпоследнее место в турнирной таблице, хотел арендовать датчанина до конца сезона с правом выкупа.
Как сообщает Mundo Deportivo, Брайтвайт отказался от этого варианта. Мартин не является твёрдым игроком основного состава «Барселоны», но при этом он рад возможностям, которые предоставляет ему Рональд Куман.
В нынешнем сезоне Мартин Брайтвайт сыграл за «Барселону» двадцать пять игр, забил шесть голов и отдал два голевых паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Вест Бромвич, Мартин Брайтвайт