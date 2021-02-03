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​Агуэро хочет поиграть в «Барселоне» с Месси

03 Февраля 2021, 15:42,

Global Look Press

Нападающий Серхио Агуэро хочет поиграть за «Барселону» вместе с Лионелем Месси. Об этом в программе Que T'hi Jugues сообщил испанский журналист Санти Овалле, ссылаясь на близкие к аргентинскому футболисту источники.

Отмечается, что кандидаты в президенты «Барселоны» уже имели некоторые контакты с агентом Агуэро.

Стоит отметить, что Агуэро и Месси являются близкими друзьями. В расположении сборной Аргентины они даже живут в одной комнате.

Действующий контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до завершения текущего сезона. Впрочем, контракт Лионеля Месси с «Барселоной» тоже истекает, и пока сложно сказать, останется ли форвард в каталонском клубе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021
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